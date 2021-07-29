Свидетели по делу бывшего губернатора Фургала заявили об угрозах

Два свидетеля по уголовному делу в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в организации убийств, попросили предоставить им государственную защиту, сообщает ТАСС.

По словам представителя Генпрокуратуры в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, в ходе рассмотрения жалобы на продление ареста Фургалу, приобщались и исследовались заявления двух свидетелей о поступающих им угрозах и о том, что им необходима защита.

Ранее Мосгорсуд продлил до 7 октября арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой», напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СвидетельУгрозыЗащитаУголовное ДелоСергей Фургал
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