В Венгрии исключили строительство хранилища нефтепродуктов для Украины

Комментируя информации компании «Нафтогаз» о якобы подписании меморандума с нефтегазовой компанией MOL, он указал, что в документе сказано, что «это лишь теоретическая возможность».

Мадьяр отметил, что даже в случае перехода к реализации проекта, то это заняло бы бы годы.

«Но я хочу заявить здесь и сейчас: пока у власти находится правительство партии «Тиса», этого не произойдёт», - заключил политик.

Ранее Мадьяр заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за продолжающихся военных действий и невыполнения условий Будапешта по правам закарпатских венгров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

