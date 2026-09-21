В Венгрии исключили строительство хранилища нефтепродуктов для Украины
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр исключил строительство в стране хранилища нефтепродуктов для Украины. Об этом сообщает ТАСС.
Комментируя информации компании «Нафтогаз» о якобы подписании меморандума с нефтегазовой компанией MOL, он указал, что в документе сказано, что «это лишь теоретическая возможность».
Мадьяр отметил, что даже в случае перехода к реализации проекта, то это заняло бы бы годы.
«Но я хочу заявить здесь и сейчас: пока у власти находится правительство партии «Тиса», этого не произойдёт», - заключил политик.
Ранее Мадьяр заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз из-за продолжающихся военных действий и невыполнения условий Будапешта по правам закарпатских венгров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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