Партия «Справедливая Россия» потеряла голоса избирателей, так как начала заигрывать со странными темами – смертной казнью, ядерными ударами и так далее, заявил в беседе с НСН политолог Илья Гращенков.

Глава ЦИК Элла Памфилова раскрыла предварительные итоги выборов в Госдуму по итогам обработки всех бюллетеней при рекордной явке чуть больше 59%.. «Единая Россия» с 57,82% голосов получит 355 мандатов, КПРФ с 13,8% получит 40 мест, ЛДПР – 8,99% и 25 мест, а «Новые люди» с 7,97% собрали 20 мандатов. Партия «Справедливая Россия» пока получает 4 места по одномандатным округам, но если ей удастся преодолеть 5%-й барьер, то распределение мандатов изменится. Окончательные итоги подведут после 25 сентября. Гращенков раскрыл, почему «Справедливая Россия» оказалась на грани.

«Надо сказать, что «Справедливая Россия» никогда не была партией перетекания голосов из «Единой России». За «Справедливую Россию» всегда голосовал очень интересный электорат. В старые времена это была демократическая интеллигенция, потом она перетекла в умеренных левых. Это люди, которые по разным этическим причинам не могут голосовать за КПРФ и другие партии. Вопрос в том, что партия потеряла четкую идентичность, пытаясь стать голосом рассерженных патриотов. В итоге ее голоса отошли ЛДПР и «Новым людям», что частично отражено в росте процентов этих партий по сравнению с 2021 годом», - отметил он.

По его словам, партии давно требуется «перезагрузка», это касается и лидерского состава.

«Я не считаю, что Миронов какой-то харизматичный лидер. Конечно, он партию создал и держал, но партия давно требовала перезагрузки, включая и лидерский состав. Сейчас в партии начались определенные брожения, там есть люди, которые готовы стать фронтменами. Но стоит учесть, что партия не нашла своей идентичности, об этом уже 500 раз все говорили. Попытки Сергея Миронова заигрывать с темой смертной казни, ядерных ударов и так далее - это как будто маргинальное направление государственной политики. Людям за такое голосовать не хочется, партии нужно отказаться от этой ненужной риторики», - заключил собеседник НСН.

Результаты «оппозиционных» партий не увеличились по сравнению с предыдущими выборами в Госдуму, дополнительные голоса рекордной явки ушли в «Единую Россию», заявил в беседе с НСН политолог Илья Гращенков.

