Фургала оставили в СИЗО ещё на два месяца
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщает РИА Новости.
По решению суда, обвиняемый в организации убийств экс-чиновник проведёт в СИЗО ещё два месяца. Ранее срок ареста Фургалу продлили до 7 октября. Согласно новому решению суда он пробудет под стражей до 7 декабря 2021 года.
Бывший губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в 2020 году, сообщает RT.
В феврале 2021 года экс-губернатору предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой»
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