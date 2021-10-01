Фургала оставили в СИЗО ещё на два месяца

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщает РИА Новости.

По решению суда, обвиняемый в организации убийств экс-чиновник проведёт в СИЗО ещё два месяца. Ранее срок ареста Фургалу продлили до 7 октября. Согласно новому решению суда он пробудет под стражей до 7 декабря 2021 года.

Бывший губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был арестован в 2020 году, сообщает RT.

В феврале 2021 года экс-губернатору предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой»

