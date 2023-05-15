Паводок в регионах России

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Власти сообщили о затоплении 6995 жилых домов в Орске

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На юге Челябинской области прорвало насыпную плотину
8 апреля 21:32
Происшествия
В Казахстане талые воды подтопили 14 захоронений с сибирской язвой
8 апреля 20:38
Происшествия
МЧС РФ: В Смоленской области рухнул мост с двумя автомобилями
8 апреля 17:25
Происшествия
Течение смыло железобетонный мост в нацпарке «Бузулукский бор» в Оренбуржье
8 апреля 16:26
Происшествия
Очередной прорыв дамбы произошел в Орске у поселка Лесоторговый
8 апреля 13:51
Происшествия
«Осталось три дня»: Затопление Курганской области связали с водохранилищем в Казахстане
8 апреля 13:26
Происшествия
«Героев прославят!»: Власти рассказали о подвиге жителей Оренбуржья
8 апреля 11:44
Происшествия
Оренбургский депутат Романенко рассказал, как проходит эвакуация в Орске
8 апреля 11:21
Происшествия
Из-за угрозы подтопления спасатели эвакуируют жителей пяти районов Курганской области
8 апреля 10:49
Происшествия
Пик не пройден: Паводок в Оренбуржье пойдет на убыль только после 10 апреля
8 апреля 08:18

Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу, вода подтопила тысячи домов. Власти других регионов готовятся к повышению уровня воды в реках.

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