Паводок в регионах России
Власти сообщили о затоплении 6995 жилых домов в Орске9 апреля 09:19
Вечером 5 апреля в городе Орск Оренбургской области прорвало дамбу, вода подтопила тысячи домов. Власти других регионов готовятся к повышению уровня воды в реках.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru