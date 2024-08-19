МЧС: Паводковая обстановка в России стабилизируется

Паводковая обстановка в России стабилизируется, в регионах продолжается спад уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Пострадавшим от паводка в Забайкальском крае выплатят по 15 тысяч рублей

Как говорится в сообщении, исключение составляет Хабаровский край, где из-за увеличения водности реки Амур были подтоплены 147 приусадебных участков и 13 участков автомобильных дорог.

«На сегодняшний день в семи субъектах остаются подтопленными 55 дачных домов, 281 приусадебный участок и 22 объекта транспортной инфраструктуры», - указали в ведомстве.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил «Радиоточке НСН», что в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области в ближайшие годы будет усугубляться проблема засухи из-за нехватки дождей.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Забайкальского края
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