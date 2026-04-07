Пострадавшие от паводков в Дагестане получат выплаты
Пострадавшим от паводков в Дагестане быдет назначен ряд выплат. Об этом со ссылкой на власти республики сообщает RT.
В частности, семьям погибших выплатят 1 567 500 рублей, которые будут поровну разделены между всеми членами семьи. За лёгкий вред здоровью предусмотрена единовременная выплата в размере 313,5 тысячи рублей, за средний или тяжкий вред - 627 тысяч рублей
Кроме того, всем пострадавшим единовременно выплатят 15 675 рублей, за потерю части имущества первой необходимости будет выплачено 78 735 рублей, при полной потере - 156 750 рублей.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил о шести погибших при паводке в Дагестане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В ЕС не могут выбрать представителя для диалога с Россией
- Более шести тысяч домов повреждены из-за непогоды в Дагестане
- СМИ: Гейтс снова даст показания по делу Эпштейна в конгрессе США
- Россиянам объяснили, что вузы не имеют право угрозами склонять к военной службе
- Некуда уходить: Почему бренды не откажутся от рекламы в Telegram
- В России угрозы Трампа уничтожить цивилизацию Ирана сравнили с уличной дракой
- Россиянам назвали самые выгодные страны для летнего отдыха
- Российский Красный Крест развернул в Дагестане мобильные пункты помощи
- Как детские психологические травмы влияют на взрослую жизнь
- Бюджет не потянет: За какую сумму россияне откажутся от водительских прав