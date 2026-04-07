Пострадавшие от паводков в Дагестане получат выплаты

В частности, семьям погибших выплатят 1 567 500 рублей, которые будут поровну разделены между всеми членами семьи. За лёгкий вред здоровью предусмотрена единовременная выплата в размере 313,5 тысячи рублей, за средний или тяжкий вред - 627 тысяч рублей

Кроме того, всем пострадавшим единовременно выплатят 15 675 рублей, за потерю части имущества первой необходимости будет выплачено 78 735 рублей, при полной потере - 156 750 рублей.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил о шести погибших при паводке в Дагестане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».