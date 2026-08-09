В Уфе БПЛА ВСУ задел башенный кран и упал на крышу строящегося дома

По данным источника, утром 9 августа Украина совершила очередную попытку атаки на предприятия в городе.

Отмечается, что БПЛА ВСУ были сбиты, один из них попал в строящийся дом в Демском районе. В Госкомитете уточнили, что украинский беспилотник задел башенный кран и упал на крышу здания, в результате чего возникло возгорание.

В ведомстве добавили, что на месте ЧП работают представители экстренных служб, в результате атаки никто не пострадал. В начале августа ВСУ уже несколько раз атаковали промзону в Уфе, после чего там фиксировали возгорания.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в Белгороде в результате ночной атаки БПЛА ВСУ погибли три человека, еще 25 получили травмы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».