В Уфе БПЛА ВСУ задел башенный кран и упал на крышу строящегося дома
В Уфе беспилотник ВСУ попал в строящийся дом, об этом говорится в Telegram-канале Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям.
По данным источника, утром 9 августа Украина совершила очередную попытку атаки на предприятия в городе.
Отмечается, что БПЛА ВСУ были сбиты, один из них попал в строящийся дом в Демском районе. В Госкомитете уточнили, что украинский беспилотник задел башенный кран и упал на крышу здания, в результате чего возникло возгорание.
В ведомстве добавили, что на месте ЧП работают представители экстренных служб, в результате атаки никто не пострадал. В начале августа ВСУ уже несколько раз атаковали промзону в Уфе, после чего там фиксировали возгорания.
Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в Белгороде в результате ночной атаки БПЛА ВСУ погибли три человека, еще 25 получили травмы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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