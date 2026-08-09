Средняя пенсия госслужащих превысила 39,5 тыс. рублей

На 1 июля средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составил 39 536 рублей в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на Социальный фонд.

Россиянам рассказали об одной существенной надбавке к пенсии

Работающие пенсионеры-госслужащие получают в среднем 40 601 рубль, а неработающие — 39 409 рублей. Средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысил 40 тыс. рублей в двух регионах. На Чукотке - 49 966 рублей, в Ненецком автономном округе — 44 280 рублей.

Ранее Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры