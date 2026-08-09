Средняя пенсия госслужащих превысила 39,5 тыс. рублей
На 1 июля средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России составил 39 536 рублей в месяц, сообщают «Известия» со ссылкой на Социальный фонд.
Работающие пенсионеры-госслужащие получают в среднем 40 601 рубль, а неработающие — 39 409 рублей. Средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысил 40 тыс. рублей в двух регионах. На Чукотке - 49 966 рублей, в Ненецком автономном округе — 44 280 рублей.
Ранее Минтруд предложил расширить список получателей двух пенсий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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