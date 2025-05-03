Уровень воды в реке Ишим Тюменской области превысил отметку «опасное явление»

По его словам, дамбы и насыпи в Ишиме способны выдержать больший уровень воды — в прошлом году они справились с паводком до 1064 сантиметров.



Он отметил, что паводок выше по течению уже идет на спад. Так, в населенном пункте Ильинка Казанского района река убывает.



В информационном центре правительства Тюменской области подчеркнули, что из-за паводка временно перекрыты 19 региональных дорог. Большая часть из них имеет низководные мосты, которые ежегодно подвержены подтоплению.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что весеннее половодье проходит без осложнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

