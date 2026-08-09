Иран: Ормузский пролив не откроют, пока США не изменят поведение

Он выдвинул условия для «исправления поведения» Вашингтона. Среди них - никогда не угрожать Ирану и не оскорблять иранские святыни, снять морскую блокаду, полностью возместить ущерб, нанесенный республике и ряд других.

The New York Times пишет о малой вероятности того, что США согласятся на требования Тегерана. Согласно договоренности о временном перемирии, санкции будут отменены лишь при условии заключения окончательного соглашения по иранской ядерной программе.

Ранее стало известно, что Иран допускает возможность участия Европы в разминировании Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

