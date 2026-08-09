Иран: Ормузский пролив не откроют, пока США не изменят поведение
Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока США не изменят поведение, сообщает ISNA со ссылкой на секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохаммада Багера Золькадра.
Он выдвинул условия для «исправления поведения» Вашингтона. Среди них - никогда не угрожать Ирану и не оскорблять иранские святыни, снять морскую блокаду, полностью возместить ущерб, нанесенный республике и ряд других.
The New York Times пишет о малой вероятности того, что США согласятся на требования Тегерана. Согласно договоренности о временном перемирии, санкции будут отменены лишь при условии заключения окончательного соглашения по иранской ядерной программе.
Ранее стало известно, что Иран допускает возможность участия Европы в разминировании Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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