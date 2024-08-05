Пострадавшим от паводка в Забайкальском крае выплатят по 15 тысяч рублей

Он отметил, что за частичную утрату имущества гражданам также положена компенсация в размере 75 тысяч рублей. Вместе с тем жители, которые полностью утратили имущество, получат от правительства субъекта 150 тысяч рублей.

По словам главы Забайкальского края, сейчас первоочередной задачей для властей является восстановление дорог и освещения. Кроме того, администрации предстоит принять меры по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства и оценке ущерба, который нанес паводок.

Ранее сообщалось, что более 50 домов оказались затопленными из-за паводков в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский. В соседней Бурятии был зарегистрирован перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище, передает «Радиоточка НСН».

