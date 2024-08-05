Пострадавшим от паводка в Забайкальском крае выплатят по 15 тысяч рублей
Всем жителям Забайкальского края, которые пострадали от паводка, выплатят компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за частичную утрату имущества гражданам также положена компенсация в размере 75 тысяч рублей. Вместе с тем жители, которые полностью утратили имущество, получат от правительства субъекта 150 тысяч рублей.
По словам главы Забайкальского края, сейчас первоочередной задачей для властей является восстановление дорог и освещения. Кроме того, администрации предстоит принять меры по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства и оценке ущерба, который нанес паводок.
Ранее сообщалось, что более 50 домов оказались затопленными из-за паводков в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский. В соседней Бурятии был зарегистрирован перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru