«Калашников» поставит на СВО «Куб-10МЭ» с ИИ и дальностью 100 км
Скоро в зону проведения спецоперации поступит новый тактический управляемый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» с ИИ и дальностью 100 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу концерна «Калашников» Алана Лушникова.
Отмечается, что этот боеприпас также оснащен головкой самонаведения с элементами искусственного интеллекта и боевой частью массой около 11 кг. Лушников уточнил, что комплекс функционирует в связке с разведчиком-ретранслятором «СКАТ 350М».
15 июля в «Калашникове» объявили об успешном завершении периодических испытаний усовершенствованного 5,45-миллиметрового автомата АК-12 образца 2023 года и передаче госзаказчику крупной партии оружия. В организации добавили, что за 2026 год отгрузка АК-12 по госконтракту идет в полном объеме и строго по графику.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 9 августа российские военные поразили портовую инфраструктуру и морские суда Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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