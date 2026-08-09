«Калашников» поставит на СВО «Куб-10МЭ» с ИИ и дальностью 100 км

Отмечается, что этот боеприпас также оснащен головкой самонаведения с элементами искусственного интеллекта и боевой частью массой около 11 кг. Лушников уточнил, что комплекс функционирует в связке с разведчиком-ретранслятором «СКАТ 350М».

15 июля в «Калашникове» объявили об успешном завершении периодических испытаний усовершенствованного 5,45-миллиметрового автомата АК-12 образца 2023 года и передаче госзаказчику крупной партии оружия. В организации добавили, что за 2026 год отгрузка АК-12 по госконтракту идет в полном объеме и строго по графику.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 9 августа российские военные поразили портовую инфраструктуру и морские суда Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».