Российский Красный Крест развернул в Дагестане мобильные пункты помощи

Российский Красный Крест (РКК) развернул в пострадавшем о паводков Дагестане два мобильных пункта помощи. Об этом сообщает RT.

Пострадавшие от паводков в Дагестане получат выплаты

Уточняется, что пункты находятся в районе посёлка Мамедкала. Они используются как оперативный волонтёрский штаб, «центр координации работы волонтёров и мобильный склад гуманитарной помощи».

В РКК отметили, что в регион уже поступает гуманитарная помощь, которую оказывают компании и частные лица.

«Это продуктовые и гигиенические средства, антисептики, питьевая вода, одежда и обувь, инвентарь», - говорится в сообщении.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов указал, что от наводнений в республике пострадали свыше шести тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
