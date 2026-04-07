Российский Красный Крест развернул в Дагестане мобильные пункты помощи

Уточняется, что пункты находятся в районе посёлка Мамедкала. Они используются как оперативный волонтёрский штаб, «центр координации работы волонтёров и мобильный склад гуманитарной помощи».

В РКК отметили, что в регион уже поступает гуманитарная помощь, которую оказывают компании и частные лица.

«Это продуктовые и гигиенические средства, антисептики, питьевая вода, одежда и обувь, инвентарь», - говорится в сообщении.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов указал, что от наводнений в республике пострадали свыше шести тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

