Российский Красный Крест развернул в Дагестане мобильные пункты помощи
Российский Красный Крест (РКК) развернул в пострадавшем о паводков Дагестане два мобильных пункта помощи. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что пункты находятся в районе посёлка Мамедкала. Они используются как оперативный волонтёрский штаб, «центр координации работы волонтёров и мобильный склад гуманитарной помощи».
В РКК отметили, что в регион уже поступает гуманитарная помощь, которую оказывают компании и частные лица.
«Это продуктовые и гигиенические средства, антисептики, питьевая вода, одежда и обувь, инвентарь», - говорится в сообщении.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов указал, что от наводнений в республике пострадали свыше шести тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Более шести тысяч домов повреждены из-за непогоды в Дагестане
- СМИ: Гейтс снова даст показания по делу Эпштейна в конгрессе США
- Россиянам объяснили, что вузы не имеют право угрозами склонять к военной службе
- Некуда уходить: Почему бренды не откажутся от рекламы в Telegram
- В России угрозы Трампа уничтожить цивилизацию Ирана сравнили с уличной дракой
- Россиянам назвали самые выгодные страны для летнего отдыха
- Российский Красный Крест развернул в Дагестане мобильные пункты помощи
- Как детские психологические травмы влияют на взрослую жизнь
- Бюджет не потянет: За какую сумму россияне откажутся от водительских прав
- «Человек с низким IQ»: Трамп раскритиковал журналиста Карлсона