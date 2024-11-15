Пострадавшим от паводков жителям Оренбуржья выделят еще 2,4 млрд рублей
Жителям Оренбургской области, которые пострадали от весеннего паводка, будет дополнительно выделено почти 2,4 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он уточнил, что дополнительное финансирование будет направлено на выплату гражданам единовременной материальной помощи, на выплаты из-за полной или частичной утраты имущества первой необходимости, а также на компенсации гражданам, получившим вред здоровью.
«Важно, чтобы люди не оставались один на один с нерешенными вопросами», – подчеркнул глава правительства, добавив, что в целом на помощь жителям Оренбуржья было выделено около 13 млрд рублей.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ущерб коммунальной инфраструктуре города от весеннего паводка превысил 800 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru