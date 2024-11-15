Пострадавшим от паводков жителям Оренбуржья выделят еще 2,4 млрд рублей

Он уточнил, что дополнительное финансирование будет направлено на выплату гражданам единовременной материальной помощи, на выплаты из-за полной или частичной утраты имущества первой необходимости, а также на компенсации гражданам, получившим вред здоровью.

«Важно, чтобы люди не оставались один на один с нерешенными вопросами», – подчеркнул глава правительства, добавив, что в целом на помощь жителям Оренбуржья было выделено около 13 млрд рублей.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ущерб коммунальной инфраструктуре города от весеннего паводка превысил 800 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».