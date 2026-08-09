Цены на бензин в ряде регионов упали на 10% за неделю

За неделю к 3 августа стоимость топлива упала в трех субъектах более чем на 10%, еще в восьми — более чем на 5%. Заметнее всего бензин подешевел в Севастополе (-14,9%), Вологодской области (-12,5%) и Крыму (-14,8%). Это уже привело к небольшой дефляции в стране.

В то же время в трети регионов бензин всё еще дорожает, а в семи субъектах его средняя стоимость превышает сотню.

В настоящее время постепенно восстанавливается работа НПЗ, меняется логистика поставок, снимаются ограничения на продажу топлива на АЗС.

Ранее стало известно, что Россия в 25 раз нарастила закупки бензина в Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

