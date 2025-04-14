Глава МЧС РФ заявил, что весеннее половодье проходит без осложнений
14 апреля 202517:32
В большинстве регионов России прошедшая зима стала «довольно малоснежной», а также была «значительно теплее обычного». Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства он указал, что из-за этого весеннее половодье началось несколько раньше обычных сроков.
«В целом половодье проходит без существенных осложнений», - заключил министр.
Ранее в МЧС Красноярского края заявили, что вторая волна весеннего половодья в регионе ожидается в третью декаду апреля, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru