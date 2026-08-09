Неподходящий посредник: Турция предложила мораторий на военные действия на Украине

Однако Госдеп США уведомил конгресс о предполагаемой передаче Киеву находящихся у Анкары американских систем вооружения. 

Турция предложила ввести мораторий на военные действия в рамках украинского конфликта. Все это происходит на фоне участившихся атак дронов ВСУ на турецкие корабли в Черном море. При этом в США говорят о возможной передаче Киеву находящегося у Анкары американского вооружения. Однако в России не считают Турцию подходящим посредником в диалоге между Москвой и Киевом, так как Анкара не является нейтральной стороной.

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МОРАТОРИЙ НА ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Турция передала сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия.

«Мы призвали стороны к созданию механизма для объявления прекращения огня. По этому поводу поступали запросы от украинцев. Мы уже передали сторонам предложение о моратории (на военные действия – прим. НСН) и ждем ответа по этому вопросу. Мы должны во что бы то ни стало вмешаться и как международное сообщество остановить этот (конфликт – прим. НСН)», - приводит слова главы МИД Турции Хакана Фидана Anadolu.

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Он подчеркнул, что отсутствие уступок ведет к продолжению конфликта.

Однако, несмотря на стремление Турции помирить Россию и Украину, позже в Госдепе США уведомили конгресс о предполагаемой передаче Киеву находящихся у Анкары американских систем вооружения, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS и баллистические ракеты ATACMS, передает RT.

«Сделка предполагает безвозвратную передачу правительству Украины 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня M270 MLRS, 2 тысячи 524 неуправляемых ракет M26 с кассетными боеприпасами двойного назначения улучшенного типа (DPICM) и 47 тысяч снарядов M509A1 калибра 203 мм с DPICM», - указано в документе.

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Отмечается, что передача запланирована через частные турецкие компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую частную компанию VTIC International Ltd., а также американские частные компании Pansophico и Patriot Defense Group, пишет РИА Новости.

Между тем, комментируя участившиеся атаки на суда в Черном море, Фидан подчеркнул, что эти случаи вызывают у турецких властей большую тревогу. Накануне Турция ввела ограничения на проход торговых судов через пролив Дарданеллы в направлении этого моря из-за участившихся атак дронов.

Согласно информации Bloomberg, Главное управление береговой безопасности республики направило уведомления ряду судов, следовавших в Новороссийск. В одних случаях власти вовсе не выдают разрешения на движение по этим маршрутам, в других — запрашивают дополнительное время для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы. Как пишут СМИ, под ограничения попали и некоторые корабли, чей маршрут пролегал в сторону Украины.

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По мнению экспертов, такие меры способны усугубить проблемы в сфере международной торговли — на фоне уже имеющихся трудностей с поставками нефти, связанных с обстановкой в Ормузском проливе.

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При этом профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в беседе с НСН допустил, что из-за участившихся атак на турецкие суда со стороны Украины Анкара может перейти к более жестким мерам, продемонстрировав, что турецкие корабли не могут быть законными военными целями. Он также отметил, что Турция стремится быть посредником в переговорном процессе между Москвой и Киевом.

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«Реакция со стороны Турции была, просто нужно разделять эмоциональную реакцию и стратегическую. Есть несколько причин тому, почему Анкара не отвечает жестко. Во-первых, Турция сознательно не хочет превращать отдельные инциденты в прямое турецко-украинское противостояние, пытаясь сохранить возможность диалога и с Москвой, и с Киевом. Ради этого Анкара порой сознательно не называет Украину виновницей атак, даже когда это очевидно. Это касается не только дипломатии, но и более широких стратегий Турции как посредника и самостоятельного центра силы. Во-вторых, юридически Анкара крайне осторожна. Напомню, Хакан Фидан, выступая на Украине, говорил, что Турция не хочет, чтобы военные действия переходили в более жесткий конфликт. Турецкая дипломатия традиционно предпочитает сначала действовать за закрытыми дверями, особенно когда речь идет о России и Украине. Если же будет доказано, что украинская сторона сознательно и преднамеренно атаковала турецкое судно или турецких граждан, если это повторится, ситуация может измениться. Тогда Анкара уже продемонстрирует, что турецкий торговый флот не является допустимой целью войны», - подчеркнул политолог.

Однако чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в разговоре с НСН заметил, что Турция и США не могут выступать посредниками на переговорах по Украине, так как поддерживают одну из сторон. По его словам, на эту роль можно рассматривать ОАЭ.

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«Турция разве является нейтральным посредником, учитывая, что поставлялись дроны Bayraktar Украине, что их боевики участвовали в боевых действиях и так далее? Нейтральный посредник — это страна, которая не оказывает никакой военной помощи той или иной стороне. Турция таким посредником не является. Также Турция участвует в "Коалиции желающих". Мы эту организацию признаем, как враждебную, так как она оказывает содействие украинской стороне. А еще Турция является членом НАТО. Возьмем американского лидера Дональда Трампа. Он является нейтральным посредником? Конечно, нет, потому что США поставляют через ЕС вооружение Киеву, а также разведданные. ОАЭ могут стать посредником, например. Самое главное в этом переговорном процессе привести стороны к подписанию ряда документов. Первый документ о прекращении огня, второй — соглашение о невозобновлении военных действий, третий — контроль о выполнении этого соглашения, а еще разминирование территорий и так далее», - объяснил он.

Ранее турецкое агентство İHA сообщило, что грузовое судно республики, следовавшее в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
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