Неподходящий посредник: Турция предложила мораторий на военные действия на Украине

«Реакция со стороны Турции была, просто нужно разделять эмоциональную реакцию и стратегическую. Есть несколько причин тому, почему Анкара не отвечает жестко. Во-первых, Турция сознательно не хочет превращать отдельные инциденты в прямое турецко-украинское противостояние, пытаясь сохранить возможность диалога и с Москвой, и с Киевом. Ради этого Анкара порой сознательно не называет Украину виновницей атак, даже когда это очевидно. Это касается не только дипломатии, но и более широких стратегий Турции как посредника и самостоятельного центра силы. Во-вторых, юридически Анкара крайне осторожна. Напомню, Хакан Фидан, выступая на Украине, говорил, что Турция не хочет, чтобы военные действия переходили в более жесткий конфликт. Турецкая дипломатия традиционно предпочитает сначала действовать за закрытыми дверями, особенно когда речь идет о России и Украине. Если же будет доказано, что украинская сторона сознательно и преднамеренно атаковала турецкое судно или турецких граждан, если это повторится, ситуация может измениться. Тогда Анкара уже продемонстрирует, что турецкий торговый флот не является допустимой целью войны», - подчеркнул политолог.

Однако чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в разговоре с НСН заметил, что Турция и США не могут выступать посредниками на переговорах по Украине, так как поддерживают одну из сторон. По его словам, на эту роль можно рассматривать ОАЭ.