Неподходящий посредник: Турция предложила мораторий на военные действия на Украине
Однако Госдеп США уведомил конгресс о предполагаемой передаче Киеву находящихся у Анкары американских систем вооружения.
Турция предложила ввести мораторий на военные действия в рамках украинского конфликта. Все это происходит на фоне участившихся атак дронов ВСУ на турецкие корабли в Черном море. При этом в США говорят о возможной передаче Киеву находящегося у Анкары американского вооружения. Однако в России не считают Турцию подходящим посредником в диалоге между Москвой и Киевом, так как Анкара не является нейтральной стороной.
МОРАТОРИЙ НА ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Турция передала сторонам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия.
«Мы призвали стороны к созданию механизма для объявления прекращения огня. По этому поводу поступали запросы от украинцев. Мы уже передали сторонам предложение о моратории (на военные действия – прим. НСН) и ждем ответа по этому вопросу. Мы должны во что бы то ни стало вмешаться и как международное сообщество остановить этот (конфликт – прим. НСН)», - приводит слова главы МИД Турции Хакана Фидана Anadolu.
Он подчеркнул, что отсутствие уступок ведет к продолжению конфликта.
Однако, несмотря на стремление Турции помирить Россию и Украину, позже в Госдепе США уведомили конгресс о предполагаемой передаче Киеву находящихся у Анкары американских систем вооружения, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS и баллистические ракеты ATACMS, передает RT.
«Сделка предполагает безвозвратную передачу правительству Украины 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня M270 MLRS, 2 тысячи 524 неуправляемых ракет M26 с кассетными боеприпасами двойного назначения улучшенного типа (DPICM) и 47 тысяч снарядов M509A1 калибра 203 мм с DPICM», - указано в документе.
Отмечается, что передача запланирована через частные турецкие компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma, болгарскую частную компанию VTIC International Ltd., а также американские частные компании Pansophico и Patriot Defense Group, пишет РИА Новости.
Между тем, комментируя участившиеся атаки на суда в Черном море, Фидан подчеркнул, что эти случаи вызывают у турецких властей большую тревогу. Накануне Турция ввела ограничения на проход торговых судов через пролив Дарданеллы в направлении этого моря из-за участившихся атак дронов.
Согласно информации Bloomberg, Главное управление береговой безопасности республики направило уведомления ряду судов, следовавших в Новороссийск. В одних случаях власти вовсе не выдают разрешения на движение по этим маршрутам, в других — запрашивают дополнительное время для рассмотрения заявок на транзит через Дарданеллы. Как пишут СМИ, под ограничения попали и некоторые корабли, чей маршрут пролегал в сторону Украины.
По мнению экспертов, такие меры способны усугубить проблемы в сфере международной торговли — на фоне уже имеющихся трудностей с поставками нефти, связанных с обстановкой в Ормузском проливе.
ПОЧЕМУ ТУРЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСРЕДНИКОМ В ПЕРЕГОВОРАХ?
При этом профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в беседе с НСН допустил, что из-за участившихся атак на турецкие суда со стороны Украины Анкара может перейти к более жестким мерам, продемонстрировав, что турецкие корабли не могут быть законными военными целями. Он также отметил, что Турция стремится быть посредником в переговорном процессе между Москвой и Киевом.
«Реакция со стороны Турции была, просто нужно разделять эмоциональную реакцию и стратегическую. Есть несколько причин тому, почему Анкара не отвечает жестко. Во-первых, Турция сознательно не хочет превращать отдельные инциденты в прямое турецко-украинское противостояние, пытаясь сохранить возможность диалога и с Москвой, и с Киевом. Ради этого Анкара порой сознательно не называет Украину виновницей атак, даже когда это очевидно. Это касается не только дипломатии, но и более широких стратегий Турции как посредника и самостоятельного центра силы. Во-вторых, юридически Анкара крайне осторожна. Напомню, Хакан Фидан, выступая на Украине, говорил, что Турция не хочет, чтобы военные действия переходили в более жесткий конфликт. Турецкая дипломатия традиционно предпочитает сначала действовать за закрытыми дверями, особенно когда речь идет о России и Украине. Если же будет доказано, что украинская сторона сознательно и преднамеренно атаковала турецкое судно или турецких граждан, если это повторится, ситуация может измениться. Тогда Анкара уже продемонстрирует, что турецкий торговый флот не является допустимой целью войны», - подчеркнул политолог.
Однако чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в разговоре с НСН заметил, что Турция и США не могут выступать посредниками на переговорах по Украине, так как поддерживают одну из сторон. По его словам, на эту роль можно рассматривать ОАЭ.
«Турция разве является нейтральным посредником, учитывая, что поставлялись дроны Bayraktar Украине, что их боевики участвовали в боевых действиях и так далее? Нейтральный посредник — это страна, которая не оказывает никакой военной помощи той или иной стороне. Турция таким посредником не является. Также Турция участвует в "Коалиции желающих". Мы эту организацию признаем, как враждебную, так как она оказывает содействие украинской стороне. А еще Турция является членом НАТО. Возьмем американского лидера Дональда Трампа. Он является нейтральным посредником? Конечно, нет, потому что США поставляют через ЕС вооружение Киеву, а также разведданные. ОАЭ могут стать посредником, например. Самое главное в этом переговорном процессе привести стороны к подписанию ряда документов. Первый документ о прекращении огня, второй — соглашение о невозобновлении военных действий, третий — контроль о выполнении этого соглашения, а еще разминирование территорий и так далее», - объяснил он.
Ранее турецкое агентство İHA сообщило, что грузовое судно республики, следовавшее в Россию, подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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