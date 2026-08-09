Шуваев: При атаке БПЛА на Белгород 3 человека погибли, 25 пострадали

В результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Белгород погибли три человека, еще 25, в том числе двое детей в возрасте четырех и девяти лет, получили травмы. Об этом в своем канале в «Максе» написал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По его словам, один из пострадавших детей госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Шуваев рассказал, что в больницах также остаются 13 взрослых, состояние одного из них врачи оценивают, как крайне тяжелое. До этого говорилось о 13 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород.