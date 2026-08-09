Шуваев: При атаке БПЛА на Белгород 3 человека погибли, 25 пострадали
В результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Белгород погибли три человека, еще 25, в том числе двое детей в возрасте четырех и девяти лет, получили травмы. Об этом в своем канале в «Максе» написал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
По его словам, один из пострадавших детей госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Шуваев рассказал, что в больницах также остаются 13 взрослых, состояние одного из них врачи оценивают, как крайне тяжелое. До этого говорилось о 13 пострадавших при атаке ВСУ на Белгород.
Отмечается, что в результате удара произошло возгорание припаркованных автомобилей, двух многоквартирных и одного частного дома. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания, добавил политик. Он уточнил, что также были повреждены жилые дома, административные здания, социальные и коммерческие объекты.
Шуваев объявил, что за минувшие сутки ВСУ 146 раз атаковали Белгородскую область, нанеся удары по 21 муниципальному округу. Он подчеркнул, что в Грайворонском, Краснояружском, Новооскольском и Шебекинском округах пострадали девять человек. Политик также отметил, что украинские военные четыре раза применили артиллерию, авиацию и реактивные системы залпового огня, а также семь раз сбросили взрывные устройства с дронов.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 9 августа российские силы ПВО сбили 153 украинских беспилотника над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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