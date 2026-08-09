Российские туристы пожаловались на сервис в пятизвездочных отелях Египта

Российские туристы, приехавшие в Хургаду в Египет, пожаловались на сервис в ряде местных пятизвездочных гостиниц. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отдыхающие говорят, что отели с пятью звездами там больше походят на гостиницы категории «четыре звезды». По данным источника, россиянка, побывавшая в мае в Rewaya Inn Resort, рассказала, что снаружи гостиница выглядела достойно, так как там была просторная территория с бассейнами и садами, а также был большой выбор блюд. Но, по словам туристки, сантехника и посуда в номерах были в неважном состоянии, а мебель оказалась старой.