Российские туристы пожаловались на сервис в пятизвездочных отелях Египта

Российские туристы, приехавшие в Хургаду в Египет, пожаловались на сервис в ряде местных пятизвездочных гостиниц. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отдыхающие говорят, что отели с пятью звездами там больше походят на гостиницы категории «четыре звезды». По данным источника, россиянка, побывавшая в мае в Rewaya Inn Resort, рассказала, что снаружи гостиница выглядела достойно, так как там была просторная территория с бассейнами и садами, а также был большой выбор блюд. Но, по словам туристки, сантехника и посуда в номерах были в неважном состоянии, а мебель оказалась старой.

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Издание писало, что другие путешественники пожаловались на грязь и поломки в ванных комнатах. В частности, сообщалось, что кто-то остался без горячей воды, а у некоторых гостей возникли сложности с питанием. Кроме того, известно, что россияне пожаловались на мусор и сломанные лежаки на пляже.

Однако спрос на поездки в Египет растет. Согласно информации популярного сервиса, за первую половину 2026 года интерес к турам в эту страну увеличился на 77%. Уточняется, что по динамике Египет обошел Турцию: турецкие отели остаются лидерами по числу броней, но там спрос вырос лишь на 26%.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские туристы стали жаловаться на экологическую ситуацию на побережье Аланьи в Турции.

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ФОТО: РИА Новости
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