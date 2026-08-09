В АТОР опровергли сообщения о массовых жалобах россиян на пятизвездочные отели Египта
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли новости о том, что российские туристы стали массово жаловаться на сервис в пятизвездочных отелях Египта. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого СМИ писали, что многие россияне рассказали о старой мебели в отелях в Хургаде, проблемах с питанием, сантехникой и сломанных лежаках на пляже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Однако в АТОР подчеркнули, что не фиксируют подобных обращений от россиян в текущий период. В ассоциации уточнили, что популярное направление всегда характеризуется обширной отельной базой с разным уровнем сервиса. Там отметили, что на страницах отзывов любого отеля в любой стране одновременно встречаются как положительные оценки, так и негативные комментарии.
Ранее коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов в интервью НСН объяснил, что единственная причина, по которой в Мексике нет массового турпотока из России, — отсутствие прямой полетной программы.
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