В АТОР опровергли сообщения о массовых жалобах россиян на пятизвездочные отели Египта

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли новости о том, что российские туристы стали массово жаловаться на сервис в пятизвездочных отелях Египта. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого СМИ писали, что многие россияне рассказали о старой мебели в отелях в Хургаде, проблемах с питанием, сантехникой и сломанных лежаках на пляже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».