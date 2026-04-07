Путин поручил своевременно оказывать помощь пострадавшим от паводка в Дагестане
Федеральным, региональным и местным властям следует оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим от паводка в Дагестане. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания по вопросам ликвидации последствий ЧС он указал, что людей также следует «постоянно информировать о текущей ситуации».
«Необходимо оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь», - подчеркнул глава государства.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что от наводнений в регионе пострадали более шести тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
