Путин поручил своевременно оказывать помощь пострадавшим от паводка в Дагестане

Федеральным, региональным и местным властям следует оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим от паводка в Дагестане. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Разрушение многоэтажки и ливни: Дагестан вновь затопило

В ходе совещания по вопросам ликвидации последствий ЧС он указал, что людей также следует «постоянно информировать о текущей ситуации».

«Необходимо оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь», - подчеркнул глава государства.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что от наводнений в регионе пострадали более шести тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
