По данным агентства, замедления поставок зенитных боеприпасов приведет к тому, что Киев не сможет долго поддерживать текущую интенсивность действий. В настоящее время наблюдается большой дефицит ракет для ПВО. Италия и Франция обсуждают передачу Киеву боеприпасов для SAMP/T, но их запасы ограничены.

У Запада осталось три пути: срочный поиск вооружений, согласие с требованиями Москвы о выводе ВСУ из Донбасса или продолжение конфликта до 2027 года с учетом тяжелой зимы.

Ранее стало известно, что военные США потратили в Иране почти все дальнобойные ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

