СМИ: Украина и Запад могут встать перед необходимостью принять условия Путина
Задержки поставок ракет для противовоздушной обороны могут заставить Украину и Запад уступить требованиям президента России Владимира Путина, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, замедления поставок зенитных боеприпасов приведет к тому, что Киев не сможет долго поддерживать текущую интенсивность действий. В настоящее время наблюдается большой дефицит ракет для ПВО. Италия и Франция обсуждают передачу Киеву боеприпасов для SAMP/T, но их запасы ограничены.
У Запада осталось три пути: срочный поиск вооружений, согласие с требованиями Москвы о выводе ВСУ из Донбасса или продолжение конфликта до 2027 года с учетом тяжелой зимы.
Ранее стало известно, что военные США потратили в Иране почти все дальнобойные ракеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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