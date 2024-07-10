МЧС предложило увеличить выплаты пострадавшим от паводка в 1,5 раза

На совещании под руководством президента РФ Владимира Путина он отметил, что соответствующий вопрос был проработан ведомством совместно с Минфином.

«Во исполнение ваших поручений... в правительство внесён проект постановления, которым предусматривается увеличение размеров выплат пострадавшим в полтора раза», - доложил министр главе государства.

Ранее Путин заявил, что перечень имущества, за которое положены компенсации после чрезвычайных ситуаций, следует отменить, а компенсации пострадавшим необходимо проиндексировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».