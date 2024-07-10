МЧС предложило увеличить выплаты пострадавшим от паводка в 1,5 раза
Размер выплат пострадавшим в результате паводка следует увеличить в полтора раза. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
На совещании под руководством президента РФ Владимира Путина он отметил, что соответствующий вопрос был проработан ведомством совместно с Минфином.
«Во исполнение ваших поручений... в правительство внесён проект постановления, которым предусматривается увеличение размеров выплат пострадавшим в полтора раза», - доложил министр главе государства.
Ранее Путин заявил, что перечень имущества, за которое положены компенсации после чрезвычайных ситуаций, следует отменить, а компенсации пострадавшим необходимо проиндексировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru