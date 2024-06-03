Пострадавшим от паводка в Оренбургской области выделили почти пять млрд рублей

Правительство РФ выделило пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области более 4,8 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пострадавшую от паводка жительницу Орска оштрафовали за призыв к митингу

В частности, на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан будет направлено 4 823 827,47 тысячи рублей.

Уточняется, что более 4,2 млрд рублей направят на выплаты тем, чьё жильё было полностью утрачено, а остальная сумма - тем, чьё жильё было повреждено.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что все поврежденные из-за паводка объекты в регионе восстановят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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