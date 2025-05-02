Режим региональной ЧС введут в четырех населенных пунктах Тюменской области

Он пояснил, что это связано с промывом подъездов к мосту через реку Ишим, из-за чего указанные населённые пункты остались без связи с районным центром.

«Осмотрел пострадавший мост между селами Ильинка и Афонькино. Всего на этой дороге установлено четыре моста. У двух была угроза разрушения подъездных путей», - написал глава области.

Моор добавил, что мост у речки Прорва «удалось отстоять», а вот у второго, в пойме реки Ишим, подъезды оказались размыты.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что весеннее половодье проходит без осложнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

