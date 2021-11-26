Взрыв на шахте "Листвяжная"
Выживший после ЧП в Кузбассе спасатель заявил, что не чувствует себя героем26 ноября 15:49
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- Выживший после ЧП в Кузбассе спасатель заявил, что не чувствует себя героем
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26 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru