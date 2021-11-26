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Взрыв на шахте "Листвяжная"

Выживший после ЧП в Кузбассе спасатель заявил, что не чувствует себя героем

26 ноября 15:49
Происшествия
СМИ назвали имя выжившего на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
26 ноября 11:54
Происшествия
Расследованием дела о ЧП на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК
26 ноября 11:48
Происшествия
«Жизнь дороже!»: В Госдуме призвали шахтёров жаловаться на нарушения
26 ноября 11:05
Происшествия
СМИ: спасатели нашли живым одного из шахтеров в «Листвяжной»
26 ноября 10:54
Общество
Горняк из Кузбасса назвал главную ошибку на шахте «Листвяжная»
26 ноября 10:47
Происшествия
В СК возбудили дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после ЧП в шахте в Кузбассе
26 ноября 09:46
Происшествия
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