Ростехнадзор заявил, что в «Листвяжной» фальсифицировали систему газового контроля
Взрыв на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области в ноябре 2021 года мог произойти из-за грубых нарушений правил безопасности и подделки работы системы газового контроля, в том числе автоматической газовой защиты. Об этом заявил замначальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин.
Никитин, выступая на круглом столе в Госдуме по теме безопасности горняков, рассказал, что комиссия Ростехнадзора должна закончить свою работу 15 февраля.
«Могу уже сказать, что непреодолимых сил природы в акте не будет. Причины [аварии] я могу в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности, которые сегодня действуют, это фальсификация работы системы аэрогазового контроля, это отключение автоматической газовой защиты», - передает слова чиновника ТАСС.
15 декабря Кемеровский суд постановил арестовать основного собственника «Листвяжной» Михаила Федяева в рамках дела об аварии на шахте.
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