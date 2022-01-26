Ростехнадзор заявил, что в «Листвяжной» фальсифицировали систему газового контроля

Никитин, выступая на круглом столе в Госдуме по теме безопасности горняков, рассказал, что комиссия Ростехнадзора должна закончить свою работу 15 февраля.

«Могу уже сказать, что непреодолимых сил природы в акте не будет. Причины [аварии] я могу в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности, которые сегодня действуют, это фальсификация работы системы аэрогазового контроля, это отключение автоматической газовой защиты», - передает слова чиновника ТАСС.

15 декабря Кемеровский суд постановил арестовать основного собственника «Листвяжной» Михаила Федяева в рамках дела об аварии на шахте.

