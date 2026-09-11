Вучич заявил, что подаст в отставку в конце сентября

По словам политика, он намерен покинуть свой пост после возвращении из Нью-Йорка, чтобы куда отправится для выступления на заседании ООН.

«Я думаю, что это произойдет 25 или 26 сентября», - сказал Вучич журналистам.

Он добавил, что решение уйти в отставку он принял по собственному желанию.

Ранее Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый президентский срок. При этом он не исключил, что может занять пост премьер-министра Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».