Вучич заявил, что подаст в отставку в конце сентября

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что намерен уйти в отставку 25 или 26 сентября. Об этом сообщает RT.

Вучич пообещал уйти в отставку после объявления даты выборов

По словам политика, он намерен покинуть свой пост после возвращении из Нью-Йорка, чтобы куда отправится для выступления на заседании ООН.

«Я думаю, что это произойдет 25 или 26 сентября», - сказал Вучич журналистам.

Он добавил, что решение уйти в отставку он принял по собственному желанию.

Ранее Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый президентский срок. При этом он не исключил, что может занять пост премьер-министра Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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