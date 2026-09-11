На юге Волгограда обломки ракеты ВСУ упали на территории промпредприятия

Путин прибыл в Нью-Дели на саммит БРИКС В школе Краснодарского края произошло массовое отравление Япония оспорила обозначение Курил российскими на принятой ООН карте мира Канада ввела санкции против главы МЧС Александра Куренкова Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech объяснил стоимость складного айфона