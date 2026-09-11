На юге Волгограда обломки ракеты ВСУ упали на территории промпредприятия
Волгоград подвергся ракетной атаке со стороны киевского режима, есть пострадавшие. Об этом сообщает администрация Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Как отметил глава региона, из-за атаки получил повреждения многоквартирный дом в Красноармейском районе Волгограда. Пострадали двое мужчин 55 и 42 лет, их госпитализировали.
«Также зафиксировано падение обломков на территории промышленного предприятия на юге Волгограда», - указал Бочаров.
Специалисты занимаются ликвидацией последствий.
Ранее Белгород подвергся ракетному обстрелу, погибли два человека, еще 16 пострадали, напоминает 360.ru.
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