Глава Минобороны Борис Писториус заявил на закрытом заседании, что ищет способ не предоставлять федеральному правительству документ политикам из «АдГ», поскольку они могут поделиться им с Россией.

Документ насчитывает около 1000 страниц. Он известен как OPLAN. В плане описаны действия органов обороны ФРГ и НАТО на случай войны или масштабного кризиса. В полном объеме он доступен руководителям всех 16 земель ФРГ, а местные власти знакомят только с теми частями плана, которые имеют к ним отношение.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц поспорил с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алисой Вайдель из-за конфликта России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

