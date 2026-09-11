ФРГ не даст победившим на выборах ультраправым доступ к плану на случай войны
Министерство обороны Германии не хочет делиться с правительством земли Саксония-Анхальт, если его возглавит победившая на местных выборах «Альтернатива для Германии» («АдГ»), секретным планом действий на случай войны, сообщает Bloomberg.
Глава Минобороны Борис Писториус заявил на закрытом заседании, что ищет способ не предоставлять федеральному правительству документ политикам из «АдГ», поскольку они могут поделиться им с Россией.
Документ насчитывает около 1000 страниц. Он известен как OPLAN. В плане описаны действия органов обороны ФРГ и НАТО на случай войны или масштабного кризиса. В полном объеме он доступен руководителям всех 16 земель ФРГ, а местные власти знакомят только с теми частями плана, которые имеют к ним отношение.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц поспорил с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алисой Вайдель из-за конфликта России и Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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