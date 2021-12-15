«Сложно доказать вину»: В профсоюзе угольщиков заявили о косвенной вине собственника «Листвяжной»
Представитель Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов рассказал, что собственник не может вмешиваться в деятельность предприятий.
Собственника «Листвяжной» сложно будет посадить, так как он не имеет прямого отношения к предприятию, об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов.
15 декабря Следственный комитет сообщил о задержании совладельца шахты «Листвяжная», миллиардера Михаила Федяева, гендиректора АО ХК «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова, а также главного инженера шахты Анатолия Лобанова. Это произошло через 20 дней после трагедии. Бадалов предположил, что на это были основания.
«Это произошло потому, что собственник, к сожалению, не имеет прямого отношения к предприятию. Возможно, он давал какие-то команды работодателю. По закону между ними прямых отношений нет. Есть прямые отношения между работником и работодателем, но не собственником. Они не должны вмешиваться в технологический процесс, тем более в горные работы. А я так понимаю, он вмешивался. Там, как минимум, было нарушение вентиляции», - отметил он.
По его словам, могли существовать риски того, что Федяев сбежит.
«Может быть, и это, потому что империя слишком большая. Его прямой вины, возможно, нет, но косвенная – безусловно, присутствует. Он навряд ли мог знать, что его решения приведут к трагедии. Вину собственника будет сложно доказать. А к остальным фигурантам дела есть вопросы. Эти ребята обязаны были знать, тем более главный инженер», - подчеркнул Бадалов.
Он рассказал, что в его практике осудили только одного собственника, и то потому, что он являлся еще и генеральным директором большой компании.
Ранее первый генпрокурор России Валентин Степанков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что следователи нашли факты причастности собственника шахты к трагедии, потому что владелец, не занимая должности в шахте, все равно мог влиять на обеспечение техники безопасности.
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