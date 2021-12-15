Собственник шахты «Листвяжная» не признает свою вину
Собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев и гендиректор компании «СДС-уголь» Геннадий Алексеев в ходе допроса не признали вину по делу об аварии на шахте, где погиб 51 человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
По ее словам, Федяеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия. Алексееву предъявили обвинение по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Петренко подчеркнула, что СК также просит арестовать обвиняемых.
Первый генпрокурор России Валентин Степанков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что задержание собственника шахты произошло только через 20 дней после трагедии, потому что следователи тщательно разбирались в показаниях свидетелей и расширяли круг причастных.
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