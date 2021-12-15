Собственник шахты «Листвяжная» не признает свою вину

По ее словам, Федяеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия. Алексееву предъявили обвинение по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Петренко подчеркнула, что СК также просит арестовать обвиняемых.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что задержание собственника шахты произошло только через 20 дней после трагедии, потому что следователи тщательно разбирались в показаниях свидетелей и расширяли круг причастных.

