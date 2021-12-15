Собственник шахты «Листвяжная» не признает свою вину

Собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев и гендиректор компании «СДС-уголь» Геннадий Алексеев в ходе допроса не признали вину по делу об аварии на шахте, где погиб 51 человек. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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По ее словам, Федяеву предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия. Алексееву предъявили обвинение по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Петренко подчеркнула, что СК также просит арестовать обвиняемых.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что задержание собственника шахты произошло только через 20 дней после трагедии, потому что следователи тщательно разбирались в показаниях свидетелей и расширяли круг причастных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбвинениеСледственный КомитетСудРоссия
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