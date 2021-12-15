СК: Руководство «СДС-Уголь» знало о нарушениях на шахте «Листвяжная»

Высшее руководство компании «СДС-Уголь» знало, что на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области нарушается промышленная безопасность. Об этом сообщил представитель СК на заседании об избрании меры пресечения владельцу шахты Михаилу Федяеву.

По его словам, руководство холдинга было осведомлено о том, что на шахте допускаются грубые нарушения мер безопасности, которые в том числе повлекли тяжкие последствия. Кроме того, отчеты о выделении средств на закупку средств безопасности формируются задним числом.

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Первый генпрокурор России Валентин Степанков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что задержание собственника шахты произошло только через 20 дней после трагедии, потому что следователи тщательно разбирались в показаниях свидетелей и расширяли круг причастных.

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ФОТО: РИА Новости
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