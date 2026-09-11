Эксперты назвали инфляцию в России «китайской шкатулкой»

Летний урожай позволил удешевить овощи, но топливо, продукты питания, одежда, техника и лекарства продолжают дорожать. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сравнили такую разнонаправленную динамику с «китайской шкатулкой»: за одним показателем скрывается множество противоречивых процессов. Эксперты считают, что осенью тренд развернется — сезонный эффект будет исчерпан, а рубль ослабнет.

С начала сентября цены уже увеличились на 0,05%, а с начала года — на 4,7%. По прогнозу, инфляция по итогам года составит 6,5–6,8%.

Специалисты считают, что противоречивая динамика цен может стать аргументом для паузы в снижении ключевой ставки на заседании ЦБ РФ, которое состоится 11 сентября.

Цены на овощи в России в ближайшее время стабилизируются, так как начинается активный сбор урожая, заявил НСН доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

