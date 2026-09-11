В традиции Северо-Кавказских народов никогда не было излишне длинных бород или подвернутых брюк, при этом именно с излишней арабизации началась радикализация чеченских жителей в 90-е, что вызывает обеспокоенность главы республики, заявил НСН руководитель центра этнорелигиозных исследований Института «Царьград» Артур Атаев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом к молодым чеченцам укоротить бороды. По его словам, молодежь республики превратила длинные бороды и подвернутые брюки в «непонятную моду». Он также обратил внимание на женщин, которые стали полностью закрываться, перенимая арабский стиль одежды, хотя исторически в Чечне женщины не носили паранджу. Атаев подчеркнул, что обеспокоенность главы республики арабизацией жителей Чечни связана с контекстом новейшей истории.

«Первым на "арабизацию" чеченцев как проблему обратил внимание отец нынешнего главы республики Ахмат Кадыров. Сейчас Рамзан Кадыров продолжает линию отца. Именно с внешнего изменения, в том числе и в одежде, начиналась радикализация чеченского общества в девяностых годах. Как нормальный руководитель, он обращает внимание на этот симптом. Это превентивная реакция, но она необходима, потому что в традиционном укладе Северо-Кавказских сообществ такие длинные бороды — это нонсенс. Поднимать нижнюю часть штанины, заворачивать брюки — это признак радикального течения ваххабизма. Это тоже внешний символ, как и длинная борода. Поэтому борьба с терроризмом, с радикализмом и экстремизмом должна быть не только на поле сражения с помощью оружия. Она должна вестись, в том числе, с помощью внешних атрибутов, которые касаются одежды», — отметил он.