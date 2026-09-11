«Это нонсенс»: Почему Кадыров призвал молодежь Чечни укорачивать бороды
Длинная борода и подвернутые брюки являются признаками радикальных течений, заявил НСН Артур Атаев.
В традиции Северо-Кавказских народов никогда не было излишне длинных бород или подвернутых брюк, при этом именно с излишней арабизации началась радикализация чеченских жителей в 90-е, что вызывает обеспокоенность главы республики, заявил НСН руководитель центра этнорелигиозных исследований Института «Царьград» Артур Атаев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с призывом к молодым чеченцам укоротить бороды. По его словам, молодежь республики превратила длинные бороды и подвернутые брюки в «непонятную моду». Он также обратил внимание на женщин, которые стали полностью закрываться, перенимая арабский стиль одежды, хотя исторически в Чечне женщины не носили паранджу. Атаев подчеркнул, что обеспокоенность главы республики арабизацией жителей Чечни связана с контекстом новейшей истории.
«Первым на "арабизацию" чеченцев как проблему обратил внимание отец нынешнего главы республики Ахмат Кадыров. Сейчас Рамзан Кадыров продолжает линию отца. Именно с внешнего изменения, в том числе и в одежде, начиналась радикализация чеченского общества в девяностых годах. Как нормальный руководитель, он обращает внимание на этот симптом. Это превентивная реакция, но она необходима, потому что в традиционном укладе Северо-Кавказских сообществ такие длинные бороды — это нонсенс. Поднимать нижнюю часть штанины, заворачивать брюки — это признак радикального течения ваххабизма. Это тоже внешний символ, как и длинная борода. Поэтому борьба с терроризмом, с радикализмом и экстремизмом должна быть не только на поле сражения с помощью оружия. Она должна вестись, в том числе, с помощью внешних атрибутов, которые касаются одежды», — отметил он.
Общественный деятель подчеркнул, что эти внешние символы характерны для общины мусульман Ближнего Востока, но они относятся к традициям, а не канонам. В России следование такой символике может настораживать окружающих.
«В традиции уммы Ближнего Востока это есть. Там и природно-климатические явления этому способствовали. И большая часть этого внешнего символизма — это часть преданий уммы. Предания — это не каноны, которые зафиксированы в Шариате. Именно поэтому Кадыров так жестко реагирует. Он ничего в плане наступления на веру не делает, а просто говорит о том, что эти крайности, в том числе и в одежде, неприемлемы. Более того, они могут вызывать обеспокоенность немусульман, исходя из недавнего прошлого нашей страны, когда было много радикалов, экстремистов, которые именно так и выглядели. Молодые люди, которые так внешне себя позиционируют, на кого хотят быть похожими? На радикалов. И ассоциация с радикалами возникает, поэтому это вызывает обеспокоенность, в том числе и в Чечне», — пояснил собеседник НСН.
Он отметил, что эта тенденция заметна в разных регионах, особенно — в мегаполисах.
«В крупных городах такая тенденция, к сожалению, есть, включая Москву, включая Санкт-Петербург. В основном многие радикалы, как и либералы, после 2022 года эмигрировали, уехали за рубеж и оттуда пропагандировали теорию радикализма, экстремизма и русофобии. А сейчас они в кризисе, они на Западе никому не нужны. Я предполагаю, что некоторые из них начинают возвращаться или думают о возвращении. Скорая форма дестабилизации религиозно-политической обстановки в России не удалась, этот проект не дал результатов. Поэтому вполне естественно, что, набравшись опыта за рубежом, как это часто бывает, будет очередная попытка экспорта революции», — поделился мнением Атаев.
Ранее Рамзан Кадыров подал документы в Избирком Чеченской Республики для выдвижения на должность главы региона, передает «Радиоточка НСН».
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