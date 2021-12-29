Новак предложил запретить строительство новых угольных шахт

Вице-премьер РФ Александр Новак допустил отказ от выдачи новых лицензий для добычи угля на опасных шахтах с высоким содержанием метана после трагедии в Кузбассе. Об этом он заявил в интервью РБК.

СК: Руководство «СДС-Уголь» знало о нарушениях на шахте «Листвяжная»

По его словам, необходимо делать так, чтобы особо опасных шахт становилось меньше. Новак подчеркнул, что шахты являются опасными производственными объектами, риски аварий на них выше, чем на других промышленных объектах.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, в результате ЧП погиб 51 человек, более ста пострадали. Депутат Владимир Гутенев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее призвал усилить госконтроль, а также посоветовал шахтерам не бояться начальства и сигнализировать о нарушениях. Он отметил, что зачастую в шахтах для повышения объемов работы пренебрегают техникой безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
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