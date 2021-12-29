Новак предложил запретить строительство новых угольных шахт

По его словам, необходимо делать так, чтобы особо опасных шахт становилось меньше. Новак подчеркнул, что шахты являются опасными производственными объектами, риски аварий на них выше, чем на других промышленных объектах.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, в результате ЧП погиб 51 человек, более ста пострадали. Депутат Владимир Гутенев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее призвал усилить госконтроль, а также посоветовал шахтерам не бояться начальства и сигнализировать о нарушениях. Он отметил, что зачастую в шахтах для повышения объемов работы пренебрегают техникой безопасности.

