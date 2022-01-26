«Довели до отчаяния!» В профсоюзе объяснили, зачем шахтеры брали на «Листвяжную» телефоны

Рабочих на шахте «Листвяжная» не научили пользоваться самоспасателями, а телефоны в шахту они брали, чтобы сфотографировать нарушения, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Ранее представитель Ростехнадзора Сергей Никитин рассказал в Госдуме о причинах аварии на шахте в Кузбассе, где погиб 51 человек. Он, в частности, указал на грубые нарушения правил безопасности и фальсификацию работы системы аэрогазового контроля, отметив, что шахтеры не умели пользоваться средствами защиты и проносили в шахту телефоны, что запрещено.