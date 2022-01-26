«Довели до отчаяния!» В профсоюзе объяснили, зачем шахтеры брали на «Листвяжную» телефоны
Гибель десятков шахтеров в Кемеровской области является «убийством», и виноваты в этом не мобильные телефоны, сказал НСН Иван Мохначук.
Рабочих на шахте «Листвяжная» не научили пользоваться самоспасателями, а телефоны в шахту они брали, чтобы сфотографировать нарушения, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
Ранее представитель Ростехнадзора Сергей Никитин рассказал в Госдуме о причинах аварии на шахте в Кузбассе, где погиб 51 человек. Он, в частности, указал на грубые нарушения правил безопасности и фальсификацию работы системы аэрогазового контроля, отметив, что шахтеры не умели пользоваться средствами защиты и проносили в шахту телефоны, что запрещено.
«Телефон никакой угрозы с точки зрения безопасности в шахте не несет. Этот запрет идет «сам по себе». Я здесь не вижу какого-то грубого нарушения и предпосылок на принятие мер воздействия на таких людей. Не надо людей доводить до отчаяния, и никто не будет ерундой заниматься и носить в шахту телефон, поскольку сотовая связь там все равно не работает. Единственная цель, с которой рабочие, возможно, брали в шахту телефон: сфотографировать показания приборов, зафиксировав превышение норм метана. Они могут в последующем в суде или прокуратуре явиться доказательной базой, которая необходима рабочему, чтобы себя защитить», - сказал Мохначук.
Он считает, что гибель людей на «Листвяжной» является «убийством»
«Если происходит авария на шахте в Северной Воркуте или на «Распадской» происходит взрыв, и людей убивает, разрывает и отрывает руки ноги и головы, это из категории техногенных аварий. А когда люди не погибают, а умирают в шахте, то это убийство. В данном случае на шахте «Листвяжная» ни один человек не погиб от травмы или от повреждений. Люди погибли от удушья, которое произошло в результате грубейшего нарушения организации работы со стороны инженерно-технических работников, принуждения людей к работе в опасных условиях под страхом увольнения», - подчеркнул глава профсоюза.
Мохначук отметил, что шахтеров не обучили даже тому, как защитить себя в случае ЧП, выразив надежду, что никто «не открутится» от наказания.
«Уже сегодня доказано, что инженерно-технические работники знали, что происходит с системой газовой защиты, но не обучали людей, как действовать в аварийной ситуации. После взрыва метана и выгорания кислорода они не смогли включить самоспасатели, потому что не умели, их не научили. Это не запланированное, но осознанное создание условий для гибели людей. Поэтому я думаю, что в этом случае никто «не открутится», и все понесут наказание, другое дело, - кто больше, кто меньше. Я знаю, что прокуратура и Следственный комитет настроены очень серьезно и у них серьезные претензии», - отметил он.
Профсоюзный лидер такжеуказал, что рабочие не имеют никакого отношения к фальсификациям.
«Все, что касается системы аэрогазового контроля, это зона ответственности руководства шахты, инженерно-технических служб, отдела промышленной безопасности. Она непосредственно к рабочим не имеет никакого отношения. Все, что там произошло, с точки зрения фальсификаций, изменения показателей, передачи сдвоенных данных и так далее, - это полностью вина инженерно-технического состава и администрации предприятия», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября 2021 года, в результате ЧП погиб 51 человек, более ста пострадали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Блинкен: ответ США по гарантиям безопасности предлагает дипломатический путь
- Генсек НАТО проведет экстренную пресс-конференцию
- МИД РФ получил ответ на российские требования о гарантиях безопасности
- Стала известна самая популярная страна для отдыха среди россиян
- В Госдуме не одобрили усыпление бездомных собак
- Вирусолог объяснил, когда необходимо вызывать скорую при «омикроне»
- Курс евро превысил 90 рублей впервые за шесть меясцев
- Меньшиков объяснил отстранение Долина от спектакля за неделю до премьеры
- СМИ: США обсуждают размещение «тысяч» солдат в странах НАТО в Восточной Европе
- Суд арестовал подозреваемого в нападении на вдову Градского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru