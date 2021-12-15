Арестован владелец шахты «Листвяжная»
15 декабря 202120:59
Кемеровский суд постановил арестовать основного собственника «Листвяжной» Михаила Федяева в рамках дела об аварии на шахте. Об этом сообщает «Интерфакс».
Федяев пробудет под арестом до 14 февраля 2022 года. Такой срок был запрошен следователями.
Арестованный обвиняется по статье УК РФ «злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия».
Ранее в среду суд постановил арестовать техдиректора «СДС-Уголь» и главного инженера «Листвяжной».
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15 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru