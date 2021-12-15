Арестован владелец шахты «Листвяжная»

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Ранее в среду суд постановил арестовать техдиректора «СДС-Уголь» и главного инженера «Листвяжной».

Арестованный обвиняется по статье УК РФ «злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия».

Федяев пробудет под арестом до 14 февраля 2022 года. Такой срок был запрошен следователями.

Кемеровский суд постановил арестовать основного собственника «Листвяжной» Михаила Федяева в рамках дела об аварии на шахте. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авторские новости Писатели Сергей и Анна Литвиновы Специально для НСН Главные новости уходящего дня

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