Арестован владелец шахты «Листвяжная»

Кемеровский суд постановил арестовать основного собственника «Листвяжной» Михаила Федяева в рамках дела об аварии на шахте. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Федяев пробудет под арестом до 14 февраля 2022 года. Такой срок был запрошен следователями.

Арестованный обвиняется по статье УК РФ «злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия».

Ранее в среду суд постановил арестовать техдиректора «СДС-Уголь» и главного инженера «Листвяжной».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
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