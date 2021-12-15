СК потребовал арестовать владельца шахты «Листвяжная»

Следственный комитет России потребовал арестовать хозяина шахты «Листвящная» в Кузбассе Михаила Федяева. Об этом рассказали в СК РФ.

Отмечается, что мера также должна распространиться на трех других фигурантов дела: главного инженера шахты Анатолия Лобанова, технического директора компании Антона Якутова, а также генерального директора АО ХК «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева.

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15 декабря в СК РФ сообщили об их задержании. Это произошло спустя 20 дней после трагедии. Все фигуранты дела вину не признали.

Ранее первый генпрокурор России Валентин Степанков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что следователи нашли факты причастности собственника шахты к трагедии, потому что владелец, не занимая должности в шахте, все равно мог влиять на обеспечение техники безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
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