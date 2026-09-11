Моди подарил Путину древнеиндийский трактат «Тирукурал»
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту РФ Владимиру Путину переведённый на русский язык древнеиндийский трактат «Тирукурал». Об этом сообщает RT.
Как рассказал индийский политик, книгу две тысячи лет назад написал великий писатель Тируваллувар.
«Он говорил о человеческой жизни, о сострадании, об управлении, и его мысли сохраняют свой смысл и по сей день», - подчеркнул индийский премьер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина и Моди сложились близкие личные отношения, пишут «Известия».
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