Моди подарил Путину древнеиндийский трактат «Тирукурал»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту РФ Владимиру Путину переведённый на русский язык древнеиндийский трактат «Тирукурал». Об этом сообщает RT.

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Как рассказал индийский политик, книгу две тысячи лет назад написал великий писатель Тируваллувар.

«Он говорил о человеческой жизни, о сострадании, об управлении, и его мысли сохраняют свой смысл и по сей день», - подчеркнул индийский премьер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина и Моди сложились близкие личные отношения, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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