Моди подарил Путину древнеиндийский трактат «Тирукурал»

Как рассказал индийский политик, книгу две тысячи лет назад написал великий писатель Тируваллувар.

«Он говорил о человеческой жизни, о сострадании, об управлении, и его мысли сохраняют свой смысл и по сей день», - подчеркнул индийский премьер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина и Моди сложились близкие личные отношения, пишут «Известия».

