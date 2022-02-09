В Генпрокуратуре назвали причины аварии на шахте «Листвяжная»
Ненадлежащая работа надзорных органов и нарушение требований безопасности стали причиной гибели людей в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе в ноябре 2021 года. Об этом заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин на расширенном заседании коллегии прокуратуры Красноярского края.
Замгенпрокурора подчеркнул, что по итогам прошлого года в регионе было зафиксировано 143 случая производственного травматизма с тяжелым либо смертельным исходом.
«Это много. Игнорирование правил безопасности, ненадлежащая работа органов надзора может привести к очень тяжким последствиям, что наглядно показала трагедия на шахте "Листвяжная"», — цитирует Демешина ТАСС.
На шахте «Листвяжная» 25 ноября произошел взрыв метана, напоминает Ura.ru. В результате пострадали более ста человек, погибли 51, в том числе пять горноспасателей. После аварии возбудили уголовные дела о нарушении промышленной безопасности, халатности, злоупотреблении полномочиями.
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