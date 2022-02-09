В Генпрокуратуре назвали причины аварии на шахте «Листвяжная»

Ненадлежащая работа надзорных органов и нарушение требований безопасности стали причиной гибели людей в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе в ноябре 2021 года. Об этом заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин на расширенном заседании коллегии прокуратуры Красноярского края.

Владельцу шахты «Листвяжная» продлили арест

Замгенпрокурора подчеркнул, что по итогам прошлого года в регионе было зафиксировано 143 случая производственного травматизма с тяжелым либо смертельным исходом.

«Это много. Игнорирование правил безопасности, ненадлежащая работа органов надзора может привести к очень тяжким последствиям, что наглядно показала трагедия на шахте "Листвяжная"», — цитирует Демешина ТАСС.

На шахте «Листвяжная» 25 ноября произошел взрыв метана, напоминает Ura.ru. В результате пострадали более ста человек, погибли 51, в том числе пять горноспасателей. После аварии возбудили уголовные дела о нарушении промышленной безопасности, халатности, злоупотреблении полномочиями.

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ТЕГИ:Кемеровская ОбластьШахтыГенпрокуратура Рф
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