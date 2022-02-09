В Генпрокуратуре назвали причины аварии на шахте «Листвяжная»

Замгенпрокурора подчеркнул, что по итогам прошлого года в регионе было зафиксировано 143 случая производственного травматизма с тяжелым либо смертельным исходом.

«Это много. Игнорирование правил безопасности, ненадлежащая работа органов надзора может привести к очень тяжким последствиям, что наглядно показала трагедия на шахте "Листвяжная"», — цитирует Демешина ТАСС.

На шахте «Листвяжная» 25 ноября произошел взрыв метана, напоминает Ura.ru. В результате пострадали более ста человек, погибли 51, в том числе пять горноспасателей. После аварии возбудили уголовные дела о нарушении промышленной безопасности, халатности, злоупотреблении полномочиями.

