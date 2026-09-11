«С характером»: Синоптик раскрыл особенности нынешнего бабьего лета
Температура на неделе будет выше нормы на 1 - 4 °C, возможны кратковременные дожди, рассказа НСН специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Бабье лето в столичном регионе не закончилось, заверил НСН синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он рассказал о нюансах погоды на ближайшей неделе.
«Бабе лето продолжится, но будет носить особенный характер, как и все представители данной части человечества. По температурным показателям вполне себе теплая погода. Среднесуточное значение температуры будет превышать норму на 1- 4 градуса Цельсия. В ближайшие выходные и течение следующей недели после сегодняшнего дождя будет преимущественно без осадков. Температура воздуха – от 15 до 20 градусов. Во второй половине следующей недели, в четверг, пятницу воздух может прогреться до 20…22 °C. Весь этот период можно назвать бабьим летом, но не классическим, оно будет разбавлено кратковременными дождями», - раскрыл погодные параметры собеседник НСН.
Он напомнил об истоках названия данного времени года.
«Вообще, бабе лето это про период в жизни после праздника Успения Пресвятой Богородицы, когда оканчивались основные полевые работы. У женщин появлялось больше свободного времени, что же касается погоды, то тут – как повезёт», - отметил синоптик.
По его словам, в этом году бабье лето будет отвечать норме по температурным характеристикам.
«Однако временами будет идти кратковременный дождь, хотя и солнца будет достаточно много. Всё будет происходить на вторичных высотных фронтах. На ближайшей неделе нас ждёт относительно теплая погода. Что касается ночных температур, то они будут колебаться в пределах от 7…12 °C. В отдельные ночи возможно до 3 – 5 градусов. Одна из самых холодных ночей ожидается под ближайшее воскресенье, 13 сентября. По области воздух может остыть до 2 – 4 градусов. В Москве при этом будет 8…10 °C. Ни о каких заморозках в столичном регионе речи пока не идёт», - заключил Александр Ильин.
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