Бабье лето в столичном регионе не закончилось, заверил НСН синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Он рассказал о нюансах погоды на ближайшей неделе.

«Бабе лето продолжится, но будет носить особенный характер, как и все представители данной части человечества. По температурным показателям вполне себе теплая погода. Среднесуточное значение температуры будет превышать норму на 1- 4 градуса Цельсия. В ближайшие выходные и течение следующей недели после сегодняшнего дождя будет преимущественно без осадков. Температура воздуха – от 15 до 20 градусов. Во второй половине следующей недели, в четверг, пятницу воздух может прогреться до 20…22 °C. Весь этот период можно назвать бабьим летом, но не классическим, оно будет разбавлено кратковременными дождями», - раскрыл погодные параметры собеседник НСН.

Он напомнил об истоках названия данного времени года.

«Вообще, бабе лето это про период в жизни после праздника Успения Пресвятой Богородицы, когда оканчивались основные полевые работы. У женщин появлялось больше свободного времени, что же касается погоды, то тут – как повезёт», - отметил синоптик.