Лукашенко заявил, что пришло время проверить всю белорусскую армию

В ходе посещения общевойскового полигона Обуз-Лесновский он указал, что ранее уже были проверены танковые и мотострелковые подразделения, а в настоящее время проходит проверка артиллеристов.

«Армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации», - сказал он.

Белорусский лидер отметил, что при проведени проверок используется опыт современных военных конфликтов. Также он добавил, что республика «готовится к войне, чтобы её не было».

Ранее Лукашенко заявил, что хотел бы, чтобы в республике создали мощнейшее средство для борьбы с БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

