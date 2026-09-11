Лукашенко заявил, что пришло время проверить всю белорусскую армию
Пришло время проверить всю армию Белоруссии. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
В ходе посещения общевойскового полигона Обуз-Лесновский он указал, что ранее уже были проверены танковые и мотострелковые подразделения, а в настоящее время проходит проверка артиллеристов.
«Армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации», - сказал он.
Белорусский лидер отметил, что при проведени проверок используется опыт современных военных конфликтов. Также он добавил, что республика «готовится к войне, чтобы её не было».
Ранее Лукашенко заявил, что хотел бы, чтобы в республике создали мощнейшее средство для борьбы с БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Это нонсенс»: Почему Кадыров призвал молодежь Чечни укорачивать бороды
- «С характером»: Синоптик раскрыл особенности нынешнего бабьего лета
- Лукашенко заявил, что пришло время проверить всю белорусскую армию
- Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14%
- Страны БРИКС выступили против введения односторонних торговых санкций
- В Грузии россиянам запретили вход на фестиваль электронной музыки
- Не для «яблок»: Какие преимущества даст россиянам переход на 5G
- Титов: Россия ведет переговоры о создании Русского дома в Даляне
- Минспорт лишился права определять порядок допинг-контроля
- Даже в браке: Что грозит за чтение или скриншот переписки партнера