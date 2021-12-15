Суд арестовал техдиректора «СДС-Уголь» по делу об аварии на «Листвяжной»

Арест назначен на месяц 11 суток, до 25 января следующего года. Также арестован главный инженер шахты Анатолий Лобанов.



Они обвиняются в преступлении по статье УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Свою вину арестованные не признают.

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. Предварительно, причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. В момент происшествия в шахте находились 285 человек, в результате 51 человек погиб, более ста пострадали.

