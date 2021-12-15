Суд арестовал техдиректора «СДС-Уголь» по делу об аварии на «Листвяжной»

Кемеровский суд постановил арестовать технического директора компании «СДС-Уголь» Антона Якутова в рамках дела аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает РИА Новости.

Собственник шахты «Листвяжная» не признает свою вину

Арест назначен на месяц 11 суток, до 25 января следующего года. Также арестован главный инженер шахты Анатолий Лобанов.

Они обвиняются в преступлении по статье УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Свою вину арестованные не признают.

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. Предварительно, причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. В момент происшествия в шахте находились 285 человек, в результате 51 человек погиб, более ста пострадали.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:КемеровоСуд
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