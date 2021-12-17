Режим ЧС в Кузбассе отменили через 20 дней после аварии в шахте

«В связи с окончанием поисково-спасательных работ и нормализацией газовой обстановки на ООО "Шахта "Листвяжная": отменить с 15.12.2021 на территории Кемеровской области режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", введенный распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 25.11.2021», – указано в тексте распоряжения.

Жертвами взрыва метана на шахте, расположенной в городе Белово, стал 51 человек, еще около сотни получили различные травмы.

