Польша заявила о подготовке РФ ударов по пунктам пропуска на границе

По его словам, попытка нанести удар по одному из таких пунктов была предпринята в ночь на 10 сентября. По словам премьер-министра, этого не произошло благодаря сотрудничеству польских и украинских спецслужб.

Туск указал, что получил от главы ЦРУ «довольно точный доклад относительно возможных событий в ближайшие месяцы», и призвал страны Европы «готовиться к различным сценариям».

Ранее Туск оправдал подрывы «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

