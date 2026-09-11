Польша заявила о подготовке РФ ударов по пунктам пропуска на границе
Москва готовит атаки на пункты пропуска на польско-украинской границе, сообщает Reuters со ссылкой на главу правительства Польши Дональда Туска.
По его словам, попытка нанести удар по одному из таких пунктов была предпринята в ночь на 10 сентября. По словам премьер-министра, этого не произошло благодаря сотрудничеству польских и украинских спецслужб.
Туск указал, что получил от главы ЦРУ «довольно точный доклад относительно возможных событий в ближайшие месяцы», и призвал страны Европы «готовиться к различным сценариям».
Ранее Туск оправдал подрывы «Северных потоков», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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