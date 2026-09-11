Си Цзиньпин и Путин не будут встречаться на саммите БРИКС в Индии

Председатель Китая Си Цзиньпин не будет проводить отдельную двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Нью-Дели, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

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«На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта [Путина и Си Цзиньпина] не планируется», — заявил он. При этом не исключается, что российский лидер и его китайский коллега могут «пообщаться в кулуарах». «Проведут так называемую встречу на ногах», — отметил Ушаков.

При этом помощник президента анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кристина Соловьева
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинКитайСи Цзиньпин

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