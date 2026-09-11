Си Цзиньпин и Путин не будут встречаться на саммите БРИКС в Индии

«На саммите БРИКС в Нью-Дели двустороннего контакта [Путина и Си Цзиньпина] не планируется», — заявил он. При этом не исключается, что российский лидер и его китайский коллега могут «пообщаться в кулуарах». «Проведут так называемую встречу на ногах», — отметил Ушаков.

При этом помощник президента анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

