В случае клинической смерти есть четкая процедура проверки состояния здоровья пациента, поэтому, если он оказывается живым, это говорит о халатных действиях врачей, которые неправильно его диагностировали, рассказал НСН заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, геронтолог, терапевт, академик при Международной академии информатизации Юрий Серебрянский.



В Архангельской области проводят проверку после ошибочного признания пациента мертвым, сообщили в СК. По предварительным данным, 30 октября бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, зафиксировала смерть 61-летнего мужчины и выдала направление для его транспортировки в морг. Там у него зафиксировали появление спонтанного дыхания, сообщает ТАСС. Серебрянский объяснил, почему так произошло.