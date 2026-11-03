Чудесное воскрешение в Архангельской области объяснили халатностью врачей

Медики очень редко не способны зафиксировать у человека признаки жизни, такие ситуации фактически единичны, заявил НСН Юрий Серебрянский.

В случае клинической смерти есть четкая процедура проверки состояния здоровья пациента, поэтому, если он оказывается живым, это говорит о халатных действиях врачей, которые неправильно его диагностировали, рассказал НСН заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог, геронтолог, терапевт, академик при Международной академии информатизации Юрий Серебрянский.

В Архангельской области проводят проверку после ошибочного признания пациента мертвым, сообщили в СК. По предварительным данным, 30 октября бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, зафиксировала смерть 61-летнего мужчины и выдала направление для его транспортировки в морг. Там у него зафиксировали появление спонтанного дыхания, сообщает ТАСС. Серебрянский объяснил, почему так произошло.

Мужчина «ожил» в морге в Архангельской области
«Это очень редкое явление, так как для констатации смерти должна записываться не только электрокардиограмма, но и спирометрия, которая покажет, присутствует дыхание или нет. В Архангельске произошло что-то бесподобное, что редко бывает в практике. Но нельзя исключать и недостаточный профессионализм врачей и среднего медперсонала: могли не так расшифровать, неправильно истолковать показатели. Есть такое понятие как апноэ, то есть прекращение дыхания, которое может наступить и у здорового человека в ночное время. Все данные должны проверять реаниматологи, подключаться к таким вопросам, а так есть подозрение, что либо поторопились, либо халатно отнеслись», — подчеркнул он.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович поделился в пресс-центре НСН, почему в России верят в продление жизни через заморозку мозга.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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