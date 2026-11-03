Часы на Спасской башне Кремля остановят на 10 дней

Часы на Спасской башне Московского Кремля остановят на 10 дней для проведения регламентного технического обслуживания механизма. Об этом заявила Федеральная служба охраны.

Отмечается, что куранты Спасской башни будут остановлены 6 ноября в 00:00 часов.

«Работа курантов будет возобновлена 16 ноября 2026 года», - указали в ФСО.

Ранее служба предупредила о трехдневных учениях в центре Москвы. Мероприятия были запланированы на территории зданий правительства, администрации президента, Совета Федерации и Госдумы.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
ТЕГИ:МоскваФСОКремль

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